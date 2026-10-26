Steel Strips Wheels: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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Steel Strips Wheels präsentierte in der am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,44 INR gegenüber 2,26 INR im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 19,30 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,01 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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