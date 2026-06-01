Steelcast: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Steelcast hat am 30.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,29 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Steelcast ein EPS von 2,64 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,12 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,21 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 8,58 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 7,13 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 4,23 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,69 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net