DAX25.003 -0,4%Est506.035 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1400 -1,4%Nas27.087 +0,4%Bitcoin60.791 -0,8%Euro1,1639 ±0,0%Öl94,17 -1,1%Gold4.515 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y ServiceNow A1JX4P Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich mit Verlusten -- US-Börsen mit Rekorden -- UMG lehnt Übernahmeangebot von Pershing Square ab -- Virgin Galactic, Nebius, Micron, Sandisk, Berkshire, ServiceNow, Siemens Energy im Fokus
Top News
Hang Seng-Titel The Hong Kong and China Gas Company-Aktie: So hoch ist die Ausschüttung von The Hong Kong and China Gas Company Hang Seng-Titel The Hong Kong and China Gas Company-Aktie: So hoch ist die Ausschüttung von The Hong Kong and China Gas Company
Hang Seng-Wert Geely-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Geely Aktionären eine Freude Hang Seng-Wert Geely-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Geely Aktionären eine Freude
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Steelcast: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

02.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Steelcast Ltd Registered Shs
264,20 INR -18,80 INR -6,64%
Charts|News|Analysen

Steelcast hat am 30.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,29 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Steelcast ein EPS von 2,64 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,12 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,21 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 8,58 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 7,13 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 4,23 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,69 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Steelcast Ltd Registered Shs

DatumMeistgelesen