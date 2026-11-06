Steelco Gujarat: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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Steelco Gujarat hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 25,28 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -11,740 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 818,1 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 190,2 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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