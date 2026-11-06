Steelco Gujarat: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

06.11.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite standen 818,1 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 190,2 Millionen INR umgesetzt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 25,28 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -11,740 INR erwirtschaftet worden.

Steelco Gujarat hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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