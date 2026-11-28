Steep Hill: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Steep Hill hat am 26.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,360 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion Finanzen.net
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