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Stegner hält Schwesig in SPD-Spitze für denkbar

BERLIN (dpa-AFX) - In der Debatte um die künftige SPD-Führung hält der Abgeordnete Ralf Stegner eine Rolle für die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, für denkbar. Zur Kandidatur des früheren Arbeitsministers Hubertus Heil sagte Stegner im ARD-"Morgenmagazin": "Ich glaube nicht, dass jetzt einzelne Personen das Entscheidende sind, sondern es muss am Ende das richtige Team sein." Er fügte hinzu: "Und wir werden auch mal sehen, was am Ende Manuela Schwesig sagt, die einen großen Wahlerfolg in Mecklenburg-Vorpommern erzielt hat." Es gehe ja nicht um einen Mann an der Spitze, sondern um ein Führungsteam.

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Die SPD müsse bei den Landtagswahlen im nächsten Jahr wieder besser abschneiden, er verwies auf den AfD-Sieg in Sachsen-Anhalt. "Dazu muss man besser und stärker sich aufstellen, als wir das momentan insgesamt geschafft haben." Auf die Frage, ob er Heil unterstütze, sagte Stegner: "Die Debatte muss jetzt beginnen."

Der Politiker aus Schleswig-Holstein verlangte eine sorgfältige Diskussion bis zum Wahl-Parteitag im Januar in Bremen. Er forderte eine Parteispitze, von der Orientierung, Leidenschaft und Führungsstärke ausgeht. Zur Personalfrage hob er hervor: "Es gibt keinen Messias, den man an die Spitze wählt, und dann wird alles gut, sondern es muss ein Team sein."/bf/DP/zb

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