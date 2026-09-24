Stegner zu Berlin: Linke muss sich 'von solchen Leuten trennen'

24.09.26 18:05 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der frühere SPD-Parteivize Ralf Stegner hat klare Leitplanken für eine rot-grün-rote Landesregierung in Berlin gesetzt. Bei einer Bundestagsdebatte über das israelische Vorgehen im Westjordanland betonte er, wer sich mit Leuten aus dem Terrorumfeld und der Organisierten Kriminalität gemein mache, könne kein Partner für die Sozialdemokraten sein. "Hier reicht keine Beschwichtigungs-Rhetorik aus dem Poesiealbum", sagte Stegner. "Wer mit uns gemeinsam regieren will, muss sich von solchen Leuten trennen."

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Der ehemalige CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak warnte SPD und Grüne ausdrücklich vor einer Koalition mit der Linkspartei, die am vergangenen Sonntag die Abgeordnetenhauswahl klar gewonnen hatte: "Die Berliner Linken werden vom antisemitischen Gedankengut unterwandert und zerfressen", so Ziemiak. Eine Koalition von CDU, Grünen und SPD wäre in Berlin die einzige realistische Alternative zu Rot-Grün-Rot./ax/DP/men