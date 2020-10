Steigende Corona-Zahlen: Russland verschärft Maskenpflicht

MOSKAU (dpa-AFX) - Angesichts von täglich mehr als 16 000 neuen Corona-Fällen verschärft Russland die Sicherheitsvorkehrungen. Die Verbraucherschutzbehörde Rospotrebnadsor ordnete am Dienstag eine Maskenpflicht an allen Orten an, wo sich mehr als 50 Menschen aufhalten können. Ein Mund-Nasen-Schutz ist demnach etwa in Fahrstühlen, auf Parkplätzen und in Taxis Pflicht. In der Hauptstadt Moskau muss der Mund-Nasen-Schutz bereits in allen öffentlichen Verkehrsmitteln und in Supermärkten getragen werden.

Zudem empfahl die Behörde den jeweiligen Regionen in Russland eine Sperrstunde für Bars, Restaurants und Diskotheken. Sie sollte zwischen 23.00 und 6.00 Uhr am Morgen gelten. Die Entscheidung darüber solle vor Ort getroffen werden. Die Moskauer müssen bereits einen QR-Code anfordern, wenn sie in den Nachtstunden tanzen gehen oder Bars aufsuchen. Bei einem Corona-Fall erhalten die Besucher eine SMS und werden aufgefordert, sich testen zu lassen.

In Russland mit seinen 146 Millionen Einwohnern haben sich laut offizieller Statistik seit Beginn der Pandemie im Frühjahr mehr als 1,5 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Mehr als 1,1 Millionen gelten inzwischen als genesen. Am Dienstag kamen demnach 16 550 Infektionen hinzu. 320 Menschen seien mit dem Virus gestorben - das ist der bislang höchste Tageswert. Insgesamt gab es bereits 26 589 Todesopfer.

Zum Vergleich: In Deutschland mit deutlich weniger Einwohnern als in Russland gab es bislang mehr als 449 000 Infektionen./cht/DP/jha