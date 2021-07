Morgan Stanley steigert Quartalsgewinn deutlich - Aktie legt zu

Unterm Strich verdiente das Geldhaus in den drei Monaten bis Ende Juni laut eigener Mitteilung vom Donnerstag 3,5 Milliarden Dollar (3,0 Mrd Euro). Das waren zehn Prozent mehr als vor einem Jahr. Die gesamten Einnahmen der Bank legten um acht Prozent auf 14,8 Milliarden Dollar zu.

Vorstandschef James Gorman sprach von einem "weiteren sehr starken Quartal". Doch obwohl die Ergebnisse über den Markterwartungen lagen, gerieten Morgan Stanley-Aktien zunächst unter Druck. Inzwischen sind sie aber ins Plus gedreht und steigen um aktuell an der NYSE um 1,48 Prozent auf 93,84 Dollar. Dem Finanzkonzern spielte zuletzt der Boom bei Börsengängen, Fusionen und Übernahmen in die Karten, an dem Banken durch Gebühren gut verdienen. Außerdem brummte abermals das Investmentmanagement. Die Erlöse im Anleihehandel brachen indes um 45 Prozent ein.

/hbr/DP/stw

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Gordon Bell / Shutterstock.com