Steigende Kosten

Die skandinavische Bank Nordea hat im zweiten Quartal wegen eines deutlich langsameren Anstiegs des Zinsüberschusses und gestiegener Kosten weniger verdient.

Der Überschuss fiel in den drei Monaten bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent auf gut 1,3 Milliarden Euro, wie die im EuroStoxx 50 notierte Bank am Montag in Helsinki mitteilte. Experten hatten mit einem Ergebnis in dieser Größenordnung gerechnet. Konzernchef Frank Vang-Jensen bestätigte die Renditeziele für das laufende und kommende Jahr.

Der Überschuss im Zinsgeschäft legte nur noch um vier Prozent auf 1,9 Milliarden Euro zu. Das Wachstum fiel damit deutlich geringer aus als in den Vorquartalen und als von Analysten erwartet. Die Summe aller Erträge zog um drei Prozent auf rund drei Milliarden Euro an. Die Kosten erhöhten sich dagegen um sechs Prozent auf fast 1,3 Milliarden Euro an.

Nordea ist eine der führenden Banken in Nordeuropa. Sie ist durch die Fusion mehrerer Banken aus Dänemark, Finnland und Schweden entstanden.

