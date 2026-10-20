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Steigende Marktzinsen

Immobilienaktien weiter im Blick - Vonovia und LEG schwach, TAG gefragt

Immobilienaktien weiter im Blick - Vonovia und LEG schwach, TAG gefragt

Der deutsche Immobiliensektor bleibt am Donnerstag im Fokus - mit neuerlichen Verlusten bei Vonovia einerseits und Gewinnen bei TAG andererseits.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Wohnen SE
15.06 EUR 0.10 EUR 0.67 %
Charts | News | Analysen
LEG Immobilien
44.94 EUR -0.82 EUR -1.79 %
Charts | News | Analysen
TAG Immobilien AG
10.36 EUR -0.04 EUR -0.38 %
Charts | News | Analysen
Vonovia SE
16.34 EUR -0.22 EUR -1.30 %
Charts | News | Analysen

Nach einer skeptischen Einstufung durch Morgan Stanley nähern sich Vonovia vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate wieder ihrem jüngsten Jahrestief von 16,185 Euro. Zur generellen Belastung durch steigende Marktzinsen gesellte sich nach dem Wahlsieg der Linkspartei in Berlin wieder das Thema Vergesellschaftung von Immobilienportfolios.

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Vonovia mitsamt der Tochter Deutsche Wohnen wäre besonders betroffen von den entsprechenden Plänen einer möglichen rot-rot-grünen Berliner Regierung. Die Grünen und die SPD hatten am Vorabend den Weg freigemacht für Koalitionsverhandlungen mit der Linkspartei. Der Linken-Fraktionsvorstand berät am Dienstag nun einmal mehr über das Thema Antisemitismus und den weiteren Umgang mit der Abgeordneten Vanessa Emde. Das Thema ist für Grüne und SPD ein wichtiger Störfaktor.

Derweil konnten sich die Aktien von TAG Immobilien nach einer Kaufempfehlung von Goldman Sachs vorbörslich abkoppeln und kehrten mit plus 1,5 Prozent an ihr XETRA-Vortageshoch zurück. Der Wachstumsmotor Polen verhelfe den Hamburgern zu einer branchenführenden Gewinndynamik, schrieb Goldman-Experte Jonathan Kownator. Zudem lobte er die Rendite und die geringen Leerstände im deutschen Immobilienbestand. Obendrein sei die Bilanz von TAG solide.

Relativ stark sank in diesem Sektor der vorbörsliche Kurs von LEG Immobilien, nachdem die US-Bank Morgan Stanley ihr Votum auf "Underweight" gesenkt hatte.

/ag/zb

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Vonovia, TAG Immobilien

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
19.10.26 Vonovia SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Vonovia SE Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.26 Vonovia SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 Vonovia SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.09.26 Vonovia SE Neutral Goldman Sachs Group Inc.

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