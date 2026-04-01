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Heute im FokusUS-Iran-Gespräche gescheitert: DAX fällt -- Trump will Straße von Hormus blockieren -- Entlastung bei Benzinpreisen kommt -- TUI, Telekom, VW, Rüstungsaktien, BioNTech, Lufthansa im Fokus
Heidelberger Druck verlängert Vertrag von Vorstandschef. Nemetschek-Aktie stark unter Druck: UBS senkt auf "Sell" und sieht weitere Risiken. ServiceNow-Aktie erleidet Kurssturz: KI-Zweifel belasten. Aktien von Porsche, Ford, Stellantis und Co.: Autoindustrie schreibt Milliarden auf E-Mobilität ab. E.ON sieht anhaltend hohe Energiepreise nach Iran-Konflikt. BVB-Aktie: Ballack spricht sich für Schlotterbeck aus. Tesla-FSD-System startet bald in Europa.
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