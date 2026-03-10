DAX23.969 +2,4%Est505.837 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9900 -1,2%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin59.878 -0,5%Euro1,1642 +0,3%Öl88,13 -3,6%Gold5.205 +0,3%
Steigende Spritpreise lassen Interesse an E-Autos steigen

11.03.26 05:58 Uhr
MÜNCHEN/KÖLN (dpa-AFX) - Die infolge des Iran-Kriegs gestiegenen Benzinpreise haben das Kundeninteresse an Elektroautos steigen lassen. Dies bestätigen die Onlineplattformen Carwow und MeinAuto.de auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

"Steigende Ölpreise wirken sich unmittelbar auf das Interesse an Elektroautos aus. Unsere Daten zeigen: Seit dem 28. Februar ist der Anteil der E-Auto-Konfigurationen von 55 Prozent auf bis zu 63 Prozent am Wochenende gestiegen", sagt Philipp Sayler von Amende, CEO Carwow Deutschland. Im Wochendurchschnitt lägen Elektroautos bei rund 59 Prozent. Das zeige, dass viele Verbraucher auf steigende Spritkosten reagieren.

Meinauto.de verzeichnet nach eigenen Angaben ein deutlich gestiegenes Interesse an Themen rund um günstigeres Autofahren. Besonders Angebote und Inhalte zu alternativen Kraftstoffen wie Elektro und E20 sowie Ratgeber zum Spritsparen werden derzeit überdurchschnittlich häufig aufgerufen, wie ein Sprecher sagt.

Kein Rückgang des Interesses an Mobilität

Während Elektroautos zulegen, verlieren klassische Antriebe Carwow zufolge leicht an Nachfrage. "Benzin- und Dieselmodelle kommen zusammen nur noch auf rund 23 Prozent der Konfigurationen und liegen damit unter dem Niveau von Ende Februar. Hybride bewegen sich mit etwa 15 Prozent dagegen relativ stabil", erklärt Carwow-CEO Sayler von Amende.

Ein Rückgang des Interesses an Mobilität insgesamt ist laut Meinauto.de nicht zu beobachten. Bei der konkreten Kaufentscheidung zeige sich jedoch eine gewisse Zurückhaltung. "Wir spüren derzeit, dass einige Interessenten ihre Entscheidung für ein neues Auto etwas aufschieben und zunächst abwarten, wie sich Energiepreise und die geopolitische Lage entwickeln", betont der Sprecher.

1.500 bis 6.000 Euro Förderung

Das Bundesumweltministerium hatte im Januar angekündigt, dass Privatkunden beim Kauf von reinen Elektroautos, Plug-in-Hybriden und Elektroautos mit Range Extender wieder eine staatliche Förderung bekommen können. Je nach Fahrzeugart und persönlichen Umständen liegt sie zwischen 1.500 und 6.000 Euro. Allerdings gibt es Einkommensobergrenzen, bis zu denen sie ausgezahlt wird - diese liegen bei 80.000 Euro Haushaltseinkommen im Jahr, mit zwei Kindern bei 90.000 Euro. Das Kundeninteresse sei kurz nach der Ankündigung der neuen Förderung sprunghaft gestiegen, bestätigten Carwow und Meinauto.de./dmo/DP/zb

