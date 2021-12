Volkswagen-Aktie leichter: Volkswagen-Konzern sieht in Mittelfrist deutlich profitablere Geschäfte - Diess soll VW-Konzernchef bleiben

Das strategische Ziel für die operative Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern liege bei 8 bis 9 Prozent des Umsatzes in den Jahren 2025/2026, hieß es vom DAX -Schwergewicht Volkswagen am Donnerstag nach Beschlüssen des Aufsichtsrats in Wolfsburg. Dazu soll unter anderem der Anteil der Sachinvestitionen und Entwicklungskosten am Umsatz auf rund 11 Prozent gesenkt werden. Bisher hatte Volkswagen für das Jahr 2025 zwischen 7 und 8 Prozent angestrebt.

In diesem Jahr will der Konzern das obere Ende der Prognosebandbreite von 6 bis 7,5 Prozent sicher erreichen, wie das Unternehmen bestätigte.

VW stockt Investitionen weiter auf: 159 Milliarden über fünf Jahre

Der Volkswagen-Konzern steckt im Wettstreit mit Tesla und Konkurrenten aus China noch einmal deutlich mehr Geld als bisher in die Entwicklung neuer Modelle, Antriebe und Technologien. Für die kommenden fünf Jahre veranschlagt der größte europäische Autohersteller Gesamtinvestitionen von 159 Milliarden Euro. Wie VW am Donnerstag nach einer Sitzung des Aufsichtsrats in Wolfsburg mitteilte, fließen 56 Prozent davon in Zukunftsthemen wie Elektromobilität, Vernetzung und Software.

Im Einzelnen gaben die Kontrolleure bis einschließlich 2026 Ausgaben von 89 Milliarden Euro für den weiteren Umbau zu alternativen Antrieben sowie zur Digitalisierung von Modellen und Produktion frei. Dies sind noch einmal klare Steigerungen gegenüber dem vergangenen Jahr, als der Gesamtbetrag für neue Technologien 73 Milliarden Euro erreichte. Bei der vorangegangenen Planungsrunde Ende 2020 stand die Summe aller Konzerninvestitionen bei 150 Milliarden Euro.

VW rüstet in seinem weltweiten Werksnetz immer mehr Standorte für die Fertigung von E- und Hybridfahrzeugen um. Parallel dazu setzt Vorstandschef Herbert Diess auf den Ausbau der neuen Sparte Cariad, die den Anteil konzerneigener Softwaresysteme erhöhen soll.

Diess soll VW-Konzernchef bleiben - aber neue Rolle im Vorstand

Nach einem mehrwöchigen Machtkampf mit Teilen des Aufsichtsrats soll VW-Konzernchef Herbert Diess sein Amt behalten. Zusätzlich wird im neuen Jahr jedoch der Leiter der Kernmarke Volkswagen, Ralf Brandstätter, in den Vorstand aufrücken, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Diess selbst kümmert sich demnach künftig in der größten europäischen Autogruppe vor allem um strategische Themen, etwa um die neue Software-Sparte Cariad.

Die Steuerung der Volumenmarken insgesamt soll der Vorstandsvorsitzende behalten. Allerdings wird Brandstätter von August 2022 an das wichtige und zuletzt deutlich schwächere China-Geschäft verantworten, das bisher Diess zugeordnet war. Die Zuständigkeit für die Hauptmarke VW Pkw im Konzernvorstand soll dann Skoda-Chef Thomas Schäfer übernehmen. Zudem wurden einige weitere wichtige Personalien beschlossen.

Den Entscheidungen waren Spekulationen über Diess' Zukunft vorausgegangen. Die gefundene Mischlösung soll nun ein Kompromiss sein. Seit Ende September war die Lage bei VW äußerst angespannt. Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch musste ein weiteres Mal intensiv zwischen allen Beteiligten vermitteln.

Es kam erneut zu einer Konfrontation mit dem Betriebsrat, nachdem Diess in einer Sitzung des Kontrollgremiums laut über die womöglich nötige Streichung von mehreren Zehntausend Jobs nachgedacht haben soll. Zuvor hatte er nach Informationen aus Unternehmenskreisen andere Manager um weitere Einsparvorschläge gebeten - vorbei an der bei VW sehr einflussreichen Belegschaftsvertretung.

Betriebsratschefin Daniela Cavallo hatte Diess intern sowie in einer Betriebsversammlung öffentlich scharf angegriffen. Auch das Land Niedersachsen als zweitgrößter VW-Anteilseigner hatte angedeutet, nicht mehr voll hinter dessen Kommunikationskurs zu stehen. Ministerpräsident und Co-Aufseher Stephan Weil sprach von einer Atmosphäre der "Verunsicherung, die überall um sich greift".

Volkswagen baut Hannover zum Mehrmarken-Standort aus

Volkswagen wird am Nutzfahrzeugstandort Hannover künftig auch Fahrzeuge anderer Konzernmarken fertigen, womit die Beschäftigung bis zum Ende des Jahrzehnts gesichert ist. Neben dem elektrischen Bulli-Nachfolger ID. Buzz sollen unter dem Projektnamen Artemis künftig Elektrofahrzeuge vom Band laufen sowie die Karosseriefertigung für ein neues Bentley-Modell umgesetzt werden, teilte Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) nach einer Aufsichtsratssitzung des VW-Konzerns mit.

"Wir bauen Hannover zum Mehrmarken- und Hochtechnologie-Standort aus und stärken gleichzeitig unsere eigene Nutzfahrzeug-Modellpalette", sagte Carsten Intra, Vorsitzender des Markenvorstands von VWN, laut Mitteilung.

Mit den Entscheidungen sei die wirtschaftliche Auslastung der Fertigung am Stammsitz der Marke VWN und damit auch die entsprechenden Arbeitsplätze bis zum Ende des Jahrzehnts abgesichert. Eine entsprechende Standortvereinbarung für den Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen bis Ende 2029 sei unterschrieben worden.

Ursprünglich sei angedacht gewesen, sowohl Premium-E-Modelle für Audi und Porsche bei VWN zu fertigen als auch die Karosseriefertigung für ein neues Bentley Modell in Hannover umzusetzen. Da Porsche in seiner Modellplanung jedoch eine andere Plattform nutzen wird, biete die Fertigung in Hannover kaum sinnvolle Synergien, so VW.

In Hannover laufen somit der in diesem Jahr vorgestellte neue Multivan und der T 6.1 vom Band. Ab dem kommenden Jahr dann der ID. Buzz unter anderem in einer Cargo-Version und der ID. California sowie die Produktionsumfänge aus dem Artemis Projekt (Audi) und dem neuen Bentley Modell.

VW stockt Investitionen in E-Mobilität, Digitalisierung deutlich auf

Volkswagen hat nach schwierigen Verhandlungen zwischen Management und Arbeitnehmervertretern die Investitionsplanung für die kommenden fünf Jahre sowie die Belegung der Werke festgelegt. Erstmals machen die Zukunftsinvestitionen, primär in E-Mobilität und Digitalisierung, mit 89 Milliarden Euro den größten Anteil der Gesamtinvestitionen aus, teilte der DAX-Konzern nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Das seien 56 Prozent der gesamten Ausgaben, in der vorherigen Planungsrunde lag der Anteil bei 50 Prozent.

Der zusätzliche Investitionsbedarf entstehe überwiegend durch den beschleunigten Hochlauf der E-Mobilität sowie den Aufbau der eigenen Batterie-Gigafabriken. Die Sachinvestitionen und Entwicklungskosten für E-Mobilität seien nun um rund 50 Prozent angehoben worden auf 52 Milliarden Euro.

Volkswagen geht davon aus, dass jedes vierte verkaufte Fahrzeug im Jahr 2026 einen batterieelektrischen Antrieb haben wird. Der Konzern will bis 2025 Marktführer bei der Elektromobilität werden.

