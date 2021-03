Windenergie und Netze treiben EnBW-Gewinn

Aktien in diesem Artikel EnBW 67,00 EUR

1,52% Charts

News

Analysen

Der Betriebsgewinn (bereinigtes Ebitda) sei um gut 14 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro geklettert, teilten die Karlsruher am Donnerstag mit. Gewinntreiber seien das Netzgeschäft und die neuen Offshore Windparks Hohe See und Albatros gewesen. Die Aktionäre sollen eine Dividende von einem Euro je Anteilsschein erhalten - 30 Cent mehr als zuletzt. Im laufenden Jahr soll das operative Ergebnis in einer Bandbreite von 2,825 bis 2,975 Milliarden Euro liegen.

Für 2025 setzt EnBW-Vorstandschef Frank Mastiaux eine neue Zielmarke. "Wir wollen 2025 ein Ergebnis von über drei Milliarden Euro realisieren und hierfür bis dahin zwölf Milliarden Euro investieren", sagte der Manager. Die Gelder sollen vornehmlich in den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien, in das Netz- und Breitbandgeschäft, aber auch in neue Geschäftsfelder wie E-Mobilität, Telekommunikation und nachhaltige Quartiersentwicklung fließen.

Düsseldorf (Reuters)

Bildquellen: EnBW