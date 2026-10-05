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Steigerungen bei Dividenden

Air Liquide-Aktie steigt: Strategieplan bis 2030 zielt auf Umsatz- und Margenwachstum

Air Liquide-Aktie steigt: Strategieplan bis 2030 zielt auf Umsatz- und Margenwachstum

Der Industriegasekonzern Air Liquide will im Rahmen eines neuen Strategieplans bis 2030 Umsatzwachstum sowie höhere Margen erreichen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Air Liquide S.A.
175.98 EUR 5.42 EUR 3.18 %
Charts | News | Analysen

Das französische Unternehmen teilte am Montag mit, dass es den bereinigten Gewinn je Aktie in diesem Zeitraum um eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 10 Prozent steigern wolle. Als Ausgangsbasis dienen die für das Jahr 2025 berichteten 6,1 Euro.

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Dies solle durch jährliches durchschnittliches Umsatzwachstum von 5 Prozent und eine Verbesserung der Marge um 400 bis 600 Basispunkte unterstützt werden, teilte das Unternehmen mit. Für die wiederkehrende Rendite auf das eingesetzte Kapital werde 2030 ein Wert von mehr als 11 Prozent angestrebt.

Neben Steigerungen bei den Dividenden kündigte Air Liquide an, von 2027 bis 2028 eigene Aktien im Wert von 4 Milliarden Euro zurückzukaufen.

Das Unternehmen habe sich für den Zeitraum bis 2030 ein Investitionsbudget von über 40 Milliarden Euro gesetzt. Mehr als die Hälfte davon sei für industrielle Investitionen und strategische Akquisitionen vorgesehen, teilte Air Liquide mit.

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Die Air Liquide-Aktie steigt am Montag in Paris zeitweise um 2,42 Prozent auf 174,28 Euro.

DJG/DJN/uxd/hab

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
23.09.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
02.09.26 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.08.26 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Air Liquide Kaufen DZ BANK

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