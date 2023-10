Steinhoff Aktie News: Prime All Share Aktie Steinhoff verzeichnet am Montagvormittag kaum Ausschläge

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Steinhoff. Kaum Ausschläge verzeichnete die Steinhoff-Aktie im Frankfurt-Handel und tendierte zuletzt bei 0,001 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Steinhoff-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Frankfurt-Handel nahezu unverändert bei 0,001 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Steinhoff-Aktie bei 0,001 EUR. Die Steinhoff-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,001 EUR ab. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 0,001 EUR. Der Tagesumsatz der Steinhoff-Aktie belief sich zuletzt auf 2.082.200 Aktien.

Bei einem Wert von 0,113 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.11.2022). Der derzeitige Kurs der Steinhoff-Aktie liegt somit 99,115 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 0,001 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,000 Prozent.

Steinhoff wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 26.01.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Steinhoff-Anleger Experten zufolge am 24.01.2025 werfen.

