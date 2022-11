Steinhoff Aktie News: Prime All Share Aktie Steinhoff macht am Mittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel Steinhoff 0,10 EUR

Das Papier von Steinhoff legte um 12:22 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,1 Prozent auf 0,098 EUR. Bei 0,102 EUR markierte die Steinhoff-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,100 EUR. Bisher wurden heute 64.753 Steinhoff-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,328 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.01.2022 erreicht. Derzeit notiert die Steinhoff-Aktie damit 70,073 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,093 EUR am 21.09.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 5,484 Prozent könnte die Steinhoff-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Steinhoff wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 27.01.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 26.01.2024.

