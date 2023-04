Steinhoff Aktie News: Prime All Share Aktie Steinhoff am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Aktien in diesem Artikel Steinhoff 0,01 EUR

Die Steinhoff-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:17 Uhr um 1,8 Prozent auf 0,011 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Steinhoff-Aktie ging bis auf 0,011 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,012 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.175.360 Steinhoff-Aktien.

Am 06.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,202 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 94,505 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 29.03.2023 auf bis zu 0,011 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,717 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 23.06.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 05.06.2024 wird Steinhoff schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

