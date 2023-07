Steinhoff Aktie News: Prime All Share Aktie Steinhoff gewinnt am Mittwochmittag kräftig

Kurs der Steinhoff

Die Aktie von Steinhoff zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Steinhoff-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,3 Prozent auf 0,002 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Steinhoff-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:49 Uhr 5,3 Prozent im Plus bei 0,002 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Steinhoff-Aktie bei 0,002 EUR. Bei 0,002 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Tradegate 29.214.862 Steinhoff-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,158 EUR) erklomm das Papier am 22.07.2022. Derzeit notiert die Steinhoff-Aktie damit 98,737 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2023 bei 0,002 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,000 Prozent.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.01.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 24.01.2025.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steinhoff-Aktie

Steinhoff-Aktie verliert: Ex-Geschäftsführer Jooste weist Vorwürfe von sich

Steinhoff-Aktie im Fokus - Tiefer Fall nach langer Zeit des Erfolgs: Die Geschichte von Steinhoff

Anklage gegen ehemalige Steinhoff-Manager wegen Bilanzmanipulation