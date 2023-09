Steinhoff Aktie News: Prime All Share Aktie Steinhoff kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Steinhoff zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 0,002 EUR bewegte sich die Steinhoff-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Die Steinhoff-Aktie zeigte sich um 15:26 Uhr im Frankfurt-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,002 EUR an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die Steinhoff-Aktie sogar auf 0,002 EUR. Die Steinhoff-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,001 EUR nach. Bei 0,002 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.015.549 Steinhoff-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,140 EUR an. Gewinne von 9.206,667 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,001 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Steinhoff-Aktie liegt somit 200,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Steinhoff am 26.01.2024 vorlegen. Steinhoff dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.01.2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steinhoff-Aktie

Steinhoff-Aktie schließt stärker: Zwei Ex-Steinhoff-Manager verurteilt

Steinhoff-Aktie verliert: Ex-Geschäftsführer Jooste weist Vorwürfe von sich

Steinhoff-Aktie im Fokus - Tiefer Fall nach langer Zeit des Erfolgs: Die Geschichte von Steinhoff