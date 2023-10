Steinhoff Aktie News: Prime All Share Aktie Steinhoff am Freitagmittag im Bullenmodus

Blick auf Steinhoff-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Steinhoff. Zuletzt ging es für das Steinhoff-Papier aufwärts. Im DUS-Handel verteuerte es sich um 37,5 Prozent auf 0,001 EUR.

Die Steinhoff-Aktie stand in der DUS-Sitzung um 11:11 Uhr 37,5 Prozent im Plus bei 0,001 EUR. Die Steinhoff-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,001 EUR. Die DUS-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,001 EUR. Von der Steinhoff-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.620.000 Stück gehandelt.

Bei 0,109 EUR markierte der Titel am 14.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9.809,091 Prozent. Am 04.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,001 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,273 Prozent.

Voraussichtlich am 26.01.2024 dürfte Steinhoff Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Steinhoff rechnen Experten am 24.01.2025.

