Steinhoff Aktie News: Prime All Share Aktie Steinhoff springt am Nachmittag an

Steinhoff im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Steinhoff. Die Aktionäre schickten das Papier von Steinhoff nach oben. Im XQTX-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,6 Prozent auf 0,002 EUR.

Um 10:11 Uhr wies die Steinhoff-Aktie Gewinne aus. In der XQTX-Sitzung ging es für das Papier um 5,6 Prozent auf 0,002 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Steinhoff-Aktie bis auf 0,002 EUR. Bei 0,002 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Steinhoff-Aktie belief sich zuletzt auf 3.500.000 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,136 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.09.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7.042,105 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.09.2023 (0,001 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Steinhoff-Aktie 90,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Steinhoff wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 26.01.2024 vorlegen. Am 24.01.2025 wird Steinhoff schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steinhoff-Aktie

Steinhoff-Aktie schließt stärker: Zwei Ex-Steinhoff-Manager verurteilt

Steinhoff-Aktie verliert: Ex-Geschäftsführer Jooste weist Vorwürfe von sich

Steinhoff-Aktie im Fokus - Tiefer Fall nach langer Zeit des Erfolgs: Die Geschichte von Steinhoff