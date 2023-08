Steinhoff Aktie News: Prime All Share Aktie Steinhoff am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Steinhoff. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Steinhoff-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 0,003 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 16:04 Uhr bei der Steinhoff-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 0,003 EUR. Bei 0,003 EUR markierte die Steinhoff-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Steinhoff-Aktie bis auf 0,003 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,003 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 9.596.880 Steinhoff-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,155 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.08.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4.455,882 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Steinhoff-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,002 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2023 erreicht. Abschläge von 52,941 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.01.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Steinhoff rechnen Experten am 24.01.2025.

