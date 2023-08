Steinhoff Aktie News: Prime All Share Aktie Steinhoff am Vormittag ohne große Veränderung

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Steinhoff. Bei der Steinhoff-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Frankfurt-Handel hat das Papier einen Wert von 0,003 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:09 Uhr bei der Steinhoff-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Frankfurt-Handel nahezu unverändert bei 0,003 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Steinhoff-Aktie bei 0,003 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Steinhoff-Aktie bis auf 0,003 EUR. Mit einem Wert von 0,003 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 34.000 Steinhoff-Aktien.

Am 20.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,150 EUR an. Gewinne von 4.900,000 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.06.2023 (0,002 EUR). Derzeit notiert die Steinhoff-Aktie damit 76,471 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 26.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 24.01.2025.

