Steinhoff Aktie News: Prime All Share Aktie Steinhoff kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Steinhoff. Die Steinhoff-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt bei 0,003 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Steinhoff-Aktie kam im Tradegate-Handel um 15:49 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,003 EUR. Die Steinhoff-Aktie legte bis auf 0,003 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Im Tief verlor die Steinhoff-Aktie bis auf 0,002 EUR. Mit einem Wert von 0,003 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 2.524.419 Steinhoff-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.08.2022 auf bis zu 0,155 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6.096,000 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,002 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,000 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Steinhoff-Aktie.

Steinhoff dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 26.01.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Steinhoff.

