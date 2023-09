Steinhoff Aktie News: Prime All Share Aktie Steinhoff am Nachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Steinhoff. Die Steinhoff-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 8,3 Prozent auf 0,001 EUR ab.

Das Papier von Steinhoff gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 16:07 Uhr ging es um 8,3 Prozent auf 0,001 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Steinhoff-Aktie bis auf 0,001 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,001 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 14.106.502 Steinhoff-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 22.09.2022 auf bis zu 0,130 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11.718,182 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.09.2023 bei 0,001 EUR. Der derzeitige Kurs der Steinhoff-Aktie liegt somit 120,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Steinhoff wird am 26.01.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.01.2025 erwartet.

