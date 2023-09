Steinhoff Aktie News: Prime All Share Aktie Steinhoff am Mittwochmittag nahezu unbewegt

Steinhoff im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Steinhoff. Mit einem Wert von 0,001 EUR bewegte sich die Steinhoff-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Steinhoff-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 11:39 Uhr bei 0,001 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Steinhoff-Aktie bei 0,001 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Steinhoff-Aktie bis auf 0,001 EUR. Bei 0,001 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 2.478.493 Steinhoff-Aktien.

Am 22.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,130 EUR. 11.718,182 Prozent Plus fehlen der Steinhoff-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,001 EUR. Mit einem Kursverlust von 54,545 Prozent würde die Steinhoff-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 26.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Steinhoff-Anleger Experten zufolge am 24.01.2025 werfen.

Redaktion finanzen.net

