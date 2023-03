Steinhoff Aktie News: Prime All Share Aktie Steinhoff am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Steinhoff 0,02 EUR

Um 16:05 Uhr fiel die Steinhoff-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 3,6 Prozent auf 0,016 EUR ab. In der Spitze fiel die Steinhoff-Aktie bis auf 0,016 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,018 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 54.155.597 Steinhoff-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.03.2022 bei 0,244 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 93,478 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.03.2023 (0,012 EUR). Mit einem Kursverlust von 30,328 Prozent würde die Steinhoff-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 23.06.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 05.06.2024.

