Steinhoff Aktie News: Prime All Share Aktie Steinhoff verzeichnet am Freitagvormittag herbe Einbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Steinhoff. Die Steinhoff-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 8,3 Prozent auf 0,001 EUR abwärts.

Die Steinhoff-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 09:17 Uhr um 8,3 Prozent auf 0,001 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Steinhoff-Aktie bei 0,001 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,001 EUR. Bisher wurden heute 1.052.500 Steinhoff-Aktien gehandelt.

Am 23.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,121 EUR an. Derzeit notiert die Steinhoff-Aktie damit 99,091 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,001 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,545 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Steinhoff-Aktie.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 26.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Steinhoff-Anleger Experten zufolge am 24.01.2025 werfen.

