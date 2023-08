Steinhoff Aktie News: Prime All Share Aktie Steinhoff tendiert am Mittwochvormittag seitwärts

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Steinhoff. Die Steinhoff-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 0,003 EUR.

Die Steinhoff-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 08:54 Uhr bei 0,003 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Steinhoff-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,003 EUR. In der Spitze fiel die Steinhoff-Aktie bis auf 0,003 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,003 EUR. Bisher wurden via Tradegate 820.000 Steinhoff-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 0,148 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Steinhoff-Aktie 5.000,000 Prozent zulegen. Am 23.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,002 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Steinhoff-Aktie derzeit noch 44,828 Prozent Luft nach unten.

Steinhoff dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 26.01.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Steinhoff-Anleger Experten zufolge am 24.01.2025 werfen.

