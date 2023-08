Steinhoff Aktie News: Prime All Share Aktie Steinhoff bricht am Donnerstagnachmittag ein

Blick auf Steinhoff-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Steinhoff. Das Papier von Steinhoff befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 17,2 Prozent auf 0,002 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:55 Uhr in der Tradegate-Sitzung 17,2 Prozent auf 0,002 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Steinhoff-Aktie bisher bei 0,002 EUR. Bei 0,003 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Von der Steinhoff-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32.714.056 Stück gehandelt.

Am 26.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 0,148 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6.062,500 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,002 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Steinhoff-Aktie damit 50,000 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 26.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Steinhoff veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Steinhoff-Anleger Experten zufolge am 24.01.2025 werfen.

