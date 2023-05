Steinhoff Aktie News: Prime All Share Aktie Steinhoff tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Steinhoff 0,01 EUR

3,23% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Steinhoff nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:19 Uhr 0,8 Prozent auf 0,013 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Steinhoff-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,012 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,013 EUR. Bisher wurden via Tradegate 2.046.292 Steinhoff-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,174 EUR an. 1.258,594 Prozent Plus fehlen der Steinhoff-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,010 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,313 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.06.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 05.06.2024 dürfte Steinhoff die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steinhoff-Aktie

Steinhoff-Aktie verliert: Ex-Geschäftsführer Jooste weist Vorwürfe von sich

Steinhoff-Aktie im Fokus - Tiefer Fall nach langer Zeit des Erfolgs: Die Geschichte von Steinhoff

Anklage gegen ehemalige Steinhoff-Manager wegen Bilanzmanipulation

Ausgewählte Hebelprodukte auf Steinhoff Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Steinhoff Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Steinhoff

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com