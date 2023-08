Steinhoff Aktie News: Prime All Share Aktie Steinhoff am Freitagvormittag auf Höhenflug

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Steinhoff. Zuletzt konnte die Aktie von Steinhoff zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 13,0 Prozent auf 0,003 EUR.

Um 09:20 Uhr sprang die Steinhoff-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 13,0 Prozent auf 0,003 EUR zu. Die Steinhoff-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,003 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,002 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 17.851.425 Steinhoff-Aktien.

Am 26.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,148 EUR an. Derzeit notiert die Steinhoff-Aktie damit 98,242 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,002 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Steinhoff-Aktie mit einem Verlust von 38,462 Prozent wieder erreichen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Steinhoff wird am 26.01.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Steinhoff rechnen Experten am 24.01.2025.

