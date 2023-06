Steinhoff Aktie News: Prime All Share Aktie Steinhoff verzeichnet am Montagmittag kaum Ausschläge

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Steinhoff. Bei der Steinhoff-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 0,002 EUR.

Bei der Steinhoff-Aktie ließ sich um 12:03 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 0,002 EUR. Bei 0,002 EUR erreichte die Steinhoff-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die größten Abgaben verzeichnete die Steinhoff-Aktie bis auf 0,002 EUR. Bei 0,002 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 114.780.016 Steinhoff-Aktien umgesetzt.

Am 25.06.2022 erreichte der Anteilsschein mit 0,174 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Steinhoff-Aktie damit 98,735 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2023 bei 0,002 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Steinhoff-Aktie 27,273 Prozent sinken.

Voraussichtlich am 26.01.2024 dürfte Steinhoff Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 24.01.2025.

