Steinhoff Aktie News: Prime All Share Aktie Steinhoff gewinnt am Vormittag kräftig

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Steinhoff. Die Aktionäre schickten das Papier von Steinhoff nach oben. Im DUS-Handel gewann die Aktie zuletzt 22,2 Prozent auf 0,001 EUR.

Um 08:00 Uhr ging es für das Steinhoff-Papier aufwärts. Im DUS-Handel verteuerte es sich um 22,2 Prozent auf 0,001 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Steinhoff-Aktie bei 0,001 EUR. Mit einem Wert von 0,001 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das DUS-Volumen auf 10.000 Steinhoff-Aktien.

Am 28.09.2022 erreichte der Anteilsschein mit 0,112 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10.100,000 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,001 EUR am 25.09.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Steinhoff-Aktie 27,273 Prozent sinken.

Die Steinhoff-Bilanz für Q4 2023 wird am 26.01.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Steinhoff rechnen Experten am 24.01.2025.

