Steinhoff Aktie News: Prime All Share Aktie Steinhoff am Nachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Die Aktie von Steinhoff gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Steinhoff-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 13,0 Prozent auf 0,002 EUR abwärts.

Die Steinhoff-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 16:00 Uhr 13,0 Prozent im Minus bei 0,002 EUR. Die Steinhoff-Aktie sank bis auf 0,002 EUR. Bei 0,003 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33.868.015 Steinhoff-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,146 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.08.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Steinhoff-Aktie 7.195,000 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,002 EUR. Dieser Wert wurde am 30.06.2023 erreicht. Derzeit notiert die Steinhoff-Aktie damit 17,647 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Voraussichtlich am 26.01.2024 dürfte Steinhoff Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.01.2025 erwartet.

