Steinhoff Aktie News: Prime All Share Aktie Steinhoff verteidigt am Freitagvormittag Vortagesniveau

Die Aktie von Steinhoff zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 0,001 EUR zeigte sich die Steinhoff-Aktie im Frankfurt-Handel zuletzt kaum verändert.

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der Steinhoff-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Frankfurt-Handel nahezu unverändert bei 0,001 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Steinhoff-Aktie bisher bei 0,001 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Steinhoff-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,001 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,001 EUR. Bisher wurden heute 2.100.000 Steinhoff-Aktien gehandelt.

Am 11.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,113 EUR an. 11.200,000 Prozent Plus fehlen der Steinhoff-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,001 EUR. Dieser Wert wurde am 01.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Steinhoff-Aktie mit einem Verlust von 50,000 Prozent wieder erreichen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.01.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 24.01.2025.

