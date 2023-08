Steinhoff Aktie News: Prime All Share Aktie Steinhoff am Donnerstagvormittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Steinhoff gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im Frankfurt-Handel gewannen die Steinhoff-Papiere zuletzt 4,8 Prozent.

Um 09:13 Uhr konnte die Aktie von Steinhoff zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 4,8 Prozent auf 0,002 EUR. Die Steinhoff-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,002 EUR. Bei 0,002 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wechselten via Frankfurt 1.506.035 Steinhoff-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 0,140 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.09.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6.263,636 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 0,002 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,727 Prozent.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.01.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Steinhoff-Anleger Experten zufolge am 24.01.2025 werfen.

