DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 +0,7%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.630 -0,5%Euro1,1869 ±-0,0%Öl67,78 +0,1%Gold4.988 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Siemens 723610 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: US-Börsen letztlich uneins -- DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero, pbb, Siemens, RWE, Rivian, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
Hapag-Lloyd-Aktie im Fokus: Reederei verhandelt über Übernahme von Zim Hapag-Lloyd-Aktie im Fokus: Reederei verhandelt über Übernahme von Zim
Aktien von Euronext und Deutsche Börse im Blick: Euronext-Chef Stephane Boujnah offen für Zusammenarbeit Aktien von Euronext und Deutsche Börse im Blick: Euronext-Chef Stephane Boujnah offen für Zusammenarbeit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Steinmeier beginnt Besuch im Libanon

16.02.26 05:49 Uhr

BEIRUT (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beginnt am Montag einen zweitägigen Besuch im Libanon. Er wird in Beirut vom libanesischen Präsidenten Joseph Aoun empfangen werden. Vorgesehen sind zudem Gespräche mit Ministerpräsident Nawaf Salam und mit Parlamentspräsident Nabih Berri. Am Mittwoch will Steinmeier die Reise in den Nahen Osten dann in Jordanien fortsetzen. Er wird von seiner Frau Elke Büdenbender begleitet.

Wer­bung

Steinmeier besucht die zwei arabischen Nachbarländer Israels in einer Phase, in der im Gaza-Krieg eine brüchige Waffenruhe herrscht. Auch die Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon ist alles andere als stabil. Kurz vor Steinmeiers Besuch griff die israelische Armee Ziele im Süden des Landes an. Diese Konflikte dürften das zentrale Thema der Reise werden.

Mit seinem Besuch will Steinmeier nach Angaben des Bundespräsidialamts beiden Ländern signalisieren, dass Deutschland an ihrer Seite steht und ihre Bemühungen um Stabilität unterstützt. Ein stabiles, sicheres Umfeld in der Region sei auch im Interesse Israels, heißt es in Berlin. Dazu wolle Deutschland seinen Beitrag leisten.

Besuch der Fregatte "Sachsen-Anhalt" im Hafen von Beirut

Im Libanon besteht dieser Beitrag unter anderem aus der Unterstützung der UN-Friedenstruppe Unifil. Deutschland beteiligt sich daran mit der Fregatte "Sachsen-Anhalt", die in Kürze von der "Nordrhein-Westfalen" abgelöst wird. Steinmeier wird sich auf dem Kriegsschiff über den Einsatz unterrichten lassen.

Wer­bung

Die Marine hilft im Rahmen der UN-Mission im Seegebiet vor dem Libanon, Seegrenzen zu sichern und Waffenschmuggel zu verhindern. Außerdem beteiligt sie sich an der Ausbildung der libanesischen Marine./sk/DP/he