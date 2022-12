Steinmeier besucht Westbalkan-Land Albanien

TIRANA (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beginnt am Donnerstag einen zweitägigen Besuch in Albanien. Es ist die zweite Station seiner Reise auf den Westbalkan nach einer Visite in Nordmazedonien. Wie zuvor in Skopje dürfte Steinmeier auch in Tirana dafür werben, dass das Land konsequent seinen Weg in die Europäische Union geht und dafür die notwendigen Reformen umsetzt.

Das betrifft die Wirtschaft ebenso wie das Justizsystem und die Verwaltung. Die Korruptionsbekämpfung ist ebenfalls ein wichtiges Thema. Albanien wartet wie auch die fünf weiteren Staaten des westlichen Balkans seit fast zwei Jahrzehnten auf die Aufnahme in die EU. In Politik wie Bevölkerung macht sich daher inzwischen Frust breit.

Für Albanien stellte die Europäische Kommission im jüngsten Länderbericht vom Oktober einen "mittleren Stand" des Vorbereitungsgrades in wichtigen Bereichen wie Justiz, öffentliche Verwaltung und Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft fest.

Der albanische Präsident Bajram Begaj wird den Bundespräsidenten am Vormittag (10.00 Uhr) in seinem Amtssitz in Tirana mit militärischen Ehren begrüßen. Nach einem Gespräch werden beide eine Pressekonferenz geben. Wie schon in Skopje wird Steinmeier auch in Tirana eine Rede vor dem Parlament halten. Vorgesehen ist zudem ein Gespräch mit Ministerpräsident Edi Rama./sk/DP/nas