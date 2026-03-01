DAX23.590 -0,2%Est505.749 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1600 -1,7%Nas22.392 -1,4%Bitcoin61.112 +0,4%Euro1,1527 -0,2%Öl99,41 +6,2%Gold5.109 -1,0%
Steinmeier dankt Golfstaaten für Hilfe für deutsche Bürger

12.03.26 18:36 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich bei mehreren Golfstaaten für die Hilfe bei der Rückholung deutscher Bürger nach dem Beginn des Iran-Krieges bedankt. In Telefonaten sicherte er den Staatsoberhäuptern der Vereinigten Arabischen Emirate, Katars, Jordaniens und Bahrains sowie dem Kronprinzen von Kuwait auch deutsche Solidarität angesichts der iranischen Angriffe auf ihre Länder zu, wie seine Sprecherin auf der Plattform X schrieb.

Steinmeier informierte sich in den Gesprächen über die Krisenlage in der Region. Zugleich drückte er den Angaben zufolge seine tiefe Sorge über die völkerrechtliche Legitimität sowie die humanitären, politischen und ökonomischen Folgen des Krieges aus./sk/DP/nas