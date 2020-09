Steinmeier dankt Klinik für Einsatz in Pandemie für die Niederlande

MÜNSTER (dpa-AFX) - Bei einem Besuch der Universitätsklinik Münster hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sich persönlich für den Einsatz der Mitarbeiter in der Corona-Krise bedankt. Insbesondere hob er am Dienstag hervor, dass das Klinikum dem Nachbarland Niederlande unbürokratisch Hilfe angeboten hatte, als die dortigen Kliniken mit hohen Patientenzahlen belastet waren. Im Auftrag der Landesregierung hatte es die Verteilung von insgesamt 58 niederländischen Patienten auf deutsche Krankenhäuser koordiniert.

"Die Corona-Pandemie verlangt allen Menschen viel ab", sagte Steinmeier laut Mitteilung. Deutschland sei in der medizinischen Versorgung von Covid-19-Patienten hervorragend aufgestellt. Das Hilfsangebot an die Nachbarn "war vor diesem Hintergrund eine menschliche Pflicht".

Ursprünglich hatte Steinmeier in Münster den niederländischen König Willem-Alexander treffen wollen. Dieser hatte aber nach steigenden Infektionszahlen in seinem Heimatland die Reise kurzfristig abgesagt.

Im Anschluss an den Klinikbesuch wollte Steinmeier noch mit Soldaten des in Münster stationierten deutsch-niederländischen Korps zusammentreffen, das in diesem Jahr seit 25 Jahren besteht. Außerdem stand ein Gespräch mit Bürgern auf dem Programm, die sich in der Corona-Krise besonders engagieren./fld/DP/zb