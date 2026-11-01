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Steinmeier: Europa kann zur KI nicht Nein sagen

BERLIN (dpa-AFX) - Europa muss nach Auffassung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Künstlichen Intelligenz den Abstand zu den USA und China aufholen, um auch über ihre Regulierung mitbestimmen zu können. "Wir können über das Regelsystem, über ein internationales Regelsystem nur dann ernsthaft mitreden, wenn wir die Anwendungsbedingungen tatsächlich kennen", sagte Steinmeier im "Bericht aus Berlin" der ARD. "Insofern hat Europa, glaube ich, nicht die Chance, Nein zu sagen zur KI."

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Dies wäre auch dumm, weil sich dadurch Europas wirtschaftliche Bedingungen zum Nachteil verändern würden, erklärte er. Die Anwendung und Regulierung Künstlicher Intelligenz könne "auch eine Frage der europäischen Sicherheit sein", sagte der Bundespräsident. "Aber es ist vor allen Dingen auch eine ethische Frage, wo die Grenzen der Beherrschbarkeit dieser Technologie tatsächlich liegen."/sk/DP/zb

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