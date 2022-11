Steinmeier: Frage des Staatsbürgerschaftsrechts ist nur Teilfrage

SKOPJE (dpa-AFX) - Im Parteienstreit um das Staatsbürgerschaftsrecht hält Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine breiter angelegte gesellschaftliche Debatte für erforderlich. Es gehe um die Frage, wie man mit dem zunehmenden Mangel an Arbeitskräften und mit den demografischen Veränderungen umgehe, sagte Steinmeier am Dienstag in Skopje während seines Besuches in Nordmazedonien. "Davon ist die Staatsbürgerschaftsrechtsfrage nur eine Teilfrage."

"Hier die richtigen Antworten zu finden, das ist nicht nur Aufgabe der Regierungsparteien, sondern des gesamten Parlaments", sagte Steinmeier weiter. "Und ich stelle fest, dass man sich dieser Aufgabe stellt."/sk/DP/men