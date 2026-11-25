NAIROBI (dpa-AFX) - Deutschland will nach Aussage von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Zusammenarbeit mit Kenia bei der Ausbildung junger Menschen stärken - auch um mehr Fachkräfte für die eigene Wirtschaft ins Land zu holen. "Wir wollen jungen Menschen Perspektiven eröffnen. Und wir wollen reguläre, faire und geordnete Wege der Arbeits- und Fachkräfteimmigration gestalten", sagte Steinmeier in Nairobi nach einem Gespräch mit Kenias Präsident William Ruto.

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Dazu sei bereits 2024 eine Migrations- und Mobilitätspartnerschaft zwischen Deutschland und Kenia unterzeichnet worden. "Und diese wollen wir noch stärker mit Leben erfüllen", betonte Steinmeier.

Ruto hob die positive Wirkung des Arbeitskräfteabkommens hervor. Die Zahl der legal in Deutschland arbeitenden Kenianer sei zwischen März 2024 und März 2026 von 7.000 auf 9.500 gestiegen, die Zahl der kenianischen Auszubildenden in Deutschland von 820 auf 1.260. Sie alle leisteten ihren Beitrag zum sozialen Sicherheitssystem Deutschlands, sagte Ruto. Für weitere Fortschritte habe er mit Steinmeier auch über Maßnahmen zur Beschleunigung der Visa- und Einstellungsprozesse gesprochen.

"Wir haben viele talentierte, gut ausgebildete junge Menschen in Kenia", sagte Ruto. "Das ist eine Win-Win-Gelegenheit: Diejenigen, die Arbeit suchen, und diejenigen, die Arbeit in Überfluss haben, können voneinander profitieren."

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Zurückhaltend äußerte sich Steinmeier zu den Plänen europäischer Staaten, Abschiebezentren für ausreisepflichtige abgelehnte Asylbewerber in Ruanda zu errichten. Für ihn sei völlig klar: "Wie immer die Debatte ausgeht, was immer entschieden wird: Alle diese Verfahren müssen im Einklang mit geltendem Völkerrecht stehen."

Enge Beziehungen zwischen Deutschland und Kenia

Kenia ist die dritte und letzte Station der Reise Steinmeiers nach Subsahara-Afrika. Er war zuvor in der Elfenbeinküste und in Ghana. Deutschland und Kenia pflegen seit Jahrzehnten enge Beziehungen. Nachdem Kenia 1963 unabhängig geworden war, erkannte die Bundesrepublik als erstes Land den jungen Staat an. Steinmeier hatte dem ostafrikanischen Land 2020 einen Staatsbesuch abgestattet. Ruto war 2024 in Deutschland.

Steinmeier lobt Kenias Vorreiterrolle beim Klimaschutz

Möglichkeiten für eine noch engere Zusammenarbeit sah Steinmeier auch beim Klimaschutz. Kenia gewinnt schon jetzt 80 Prozent seiner Energie aus erneuerbaren Quellen. Steinmeier sprach von einer "wichtigen Vorreiterrolle" des Landes.

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Deutschland habe Kenia beim Ausbau der grünen Energien von Beginn an unterstützt, sagte er. "Und wir können, glaube ich, noch mehr miteinander tun. Deutsche Unternehmen stehen jedenfalls bereit, in Kenia zu investieren." Dabei gehe es nicht nur um den Schutz des Klimas, sondern auch um wirtschaftliches Wachstum, betonte Steinmeier. "Es geht um wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, um Energiesicherheit, um Lebensbedingungen für die kommende Generation."/czy/DP/zb