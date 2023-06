Steinmeier für 'Mittleren Korridor' von Ost nach West

KURYK (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat für den sogenannten Mittleren Korridor als alternative Transportroute für Waren zwischen Asien und Europa geworben. Der Weg führt durch Zentralasien und umgeht Russland im Norden und den Iran im Süden. Geopolitische Veränderungen wie Russlands Krieg gegen die Ukraine machten auch andere Verbindungen zwischen Ost und West notwendig, sagte Steinmeier am Mittwoch in der zentralasiatischen Republik Kasachstan. "Wenn wir also unter Sicherheitsgesichtspunkten verlässliche Transportbedingungen haben wollen, dann muss langfristig dieser Mittlere Korridor ausgebaut werden."

Man wähle damit nicht eine kostengünstigere Variante, sagte Steinmeier bei einem Besuch des Fährhafens Kuryk am Kaspischen Meer, dem größten See der Erde. Es handle sich vielmehr um "eine auf die Zukunft ausgerichtete, unter veränderten geopolitischen Gesichtspunkten auszubauende Verbindung zwischen Asien und Europa"./sk/DP/tih