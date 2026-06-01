Steinmeier gratuliert Österreich und Portugal zu UN-Sitz

BERLIN (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Deutschlands europäischen Mitbewerbern Österreich und Portugal zu ihrer Wahl in den UN-Sicherheitsrat gratuliert. "Aber gleichzeitig sichern wir zu, weiterhin und noch intensiver für Frieden, Völkerrecht und Zusammenarbeit zu arbeiten", sagte Steinmeier bei einem Termin im Berliner Schloss Bellevue.

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Zum Ansehen Deutschlands in der Welt sagte das Staatsoberhaupt: "Seit der gestrigen Abstimmung bei den Vereinten Nationen in New York wissen wir, dass wir noch stärker gefordert sind, dieses Ansehen zu pflegen."/hrz/DP/he