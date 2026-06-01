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Steinmeier gratuliert Österreich und Portugal zu UN-Sitz

04.06.26 16:31 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Deutschlands europäischen Mitbewerbern Österreich und Portugal zu ihrer Wahl in den UN-Sicherheitsrat gratuliert. "Aber gleichzeitig sichern wir zu, weiterhin und noch intensiver für Frieden, Völkerrecht und Zusammenarbeit zu arbeiten", sagte Steinmeier bei einem Termin im Berliner Schloss Bellevue.

Zum Ansehen Deutschlands in der Welt sagte das Staatsoberhaupt: "Seit der gestrigen Abstimmung bei den Vereinten Nationen in New York wissen wir, dass wir noch stärker gefordert sind, dieses Ansehen zu pflegen."/hrz/DP/he