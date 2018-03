Steinmeier in Portugal: Sparen allein ist kein Weg aus der Krise

PORTO (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zum Abschluss seines Besuchs in Portugal die Erfolge des Landes bei Wachstum und Innovation gewürdigt. "Sparen allein ist kein nachhaltiger Weg aus der Krise", sagte Steinmeier am Freitag in der Hafenstadt Porto. Dort besuchte er ein Zentrum für Technologie und Wissenschaft. Er sprach von einem "portugiesischen Modell" bei der Überwindung der Finanzkrise. Portugal habe die Notlage genutzt, um auf einen innovativen Kurs zu setzen.

Zwei Tage vor dem Ergebnis des SPD-Mitgliedervotums über die Neuauflage der großen Koalition in Berlin sagte Steinmeier, es sei nun "dringlich", dass eine neue Regierung ins Amt komme. Dann könnten auch die europapolitischen Schritte angegangen werden, die der Koalitionsvertrag von Union und SPD formuliert habe.

In Porto besuchte Steinmeier gemeinsam mit dem portugiesischen Präsidenten Marcelo Rebelo de Sousa eine Ausstellung mit Werken von Günter Grass. Der 2015 gestorbene Literatur-Nobelpreisträger hatte im Süden Portugals ein Ferienhaus und schuf dort zahlreiche Bilder und Skulpturen. Am Freitagabend wurde Steinmeier in Berlin zurückerwartet./tl/DP/jha