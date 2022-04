Steinmeier reist nach Finnland - Ukraine-Krieg zentrales Thema

BERLIN/HELSINKI (dpa-AFX) - Unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs in der Ukraine reist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Freitag für einen Tag nach Finnland. In Helsinki wird er Gespräche mit Präsident Sauli Niinistö und mit Ministerpräsidentin Sanna Marin führen. Die beiden Staatsoberhäupter wollen im finnischen Parlament auch eine Videoansprache des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj anhören. Außerdem ist ein Besuch im Europäischen Exzellenzzentrum für die Bekämpfung hybrider Bedrohungen geplant.

Zentrales Thema der Gespräche wird der Krieg in der Ukraine sein, durch den sich auch Finnland bedroht fühlt. Finnland und Russland sind direkte Nachbarn und haben eine rund 1300 Kilometer lange gemeinsame Grenze. In dem Land wird infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine darüber diskutiert, die bisherige Neutralität aufzugeben und Mitglied der Nato zu werden. Steinmeier will laut Bundespräsidialamt in Helsinki signalisieren, dass Deutschland einen solchen Schritt unterstützen würde.

Der eintägige Besuch in Finnland ist die erste Auslandsreise des Bundespräsidenten in seiner zweiten Amtszeit. Eigentlich wollte er diese bewusst nach Polen unternehmen, um die Verbundenheit mit dem Nachbarn zu unterstreichen und diesem für die große Hilfsbereitschaft bei der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge zu danken. Dies verhinderte allerdings Steinmeiers Corona-Infektion. Die Reise soll nun am kommenden Dienstag nachgeholt werden./sk/DP/zb