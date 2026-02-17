Steinmeier spricht mit jordanischem König Abdullah II.

AMMAN (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beendet am Mittwoch seine Nahost-Reise mit politischen Gesprächen in der jordanischen Hauptstadt Amman. Er wird dort von König Abdullah II. empfangen. Beide Politiker kennen sich gut. Steinmeier war erst vor ziemlich genau einem Jahr in Jordanien. Abdullah kam wenige Wochen später zum Besuch nach Berlin.

Wer­bung Wer­bung

Zentrales Gesprächsthema wird der Nahost-Konflikt mit dem brüchigen Waffenstillstand im Gazastreifen sein. Der Bundespräsident will auch die große Leistung des kleinen Landes Jordanien bei der Aufnahme syrischer und palästinensischer Flüchtlinge würdigen. Er besucht dazu das Registrierungszentrum des UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR. Laut UNHCR ist Jordanien eines der Länder mit den größten Flüchtlingszahlen weltweit.

Am Abend werden der Bundespräsident und seine Frau Elke Büdenbender nach Berlin zurückfliegen./sk/DP/he